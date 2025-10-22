برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية

برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسيةحقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً كاسحاً على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل سداسية برشلونة كل من فيرمين لوبيز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (23 و39 و76)، وماركوس راشفورد "هدفين" في الدقيقتين 74 و79، ولامين يامال في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف أوليمبياكوس اليوناني الوحيد لاعبه المغربي أيوب الكعبي في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة، تقدم برشلونة إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 6 نقاط، مقابل نقطة واحدة لأوليمبياكوس في المركز الـ32.

وفي الجولة ذاتها، تعادل فريقا كايرات الماتي الكازاخي مع ضيفه بافوس القبرصي من دون أهداف، ليحصل الفريق الكازخي على أول نقطة له في المسابقة ويحتل المركز الـ 34، مقابل نقطتين لبافوس القبرصي في المركز الـ 29.