نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرفض مبررات أسامة نبيه ويقترب من إعلان إقالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور أن اتحاد الكرة رفض التقرير الفني الذي تقدم به أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، لتبرير خروج الفريق من الدور الأول في كأس العالم بتشيلي، واعتبره لا يعفي الجهاز الفني من المسؤولية.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور أن هاني أبو ريدة في انتظار القرار الرسمي للجنة الفنية خلال الأيام المقبلة، بعد الإطلاع على تقرير أسامة نبيه.

وأضاف الغندور أن أسامة نبيه ذكر في تقريره سبب خروج المنتخب من المونديال جاء نتيجة مجموعة من العوامل الفنية والإدارية، أبرزها:

غياب الخبرة التنافسية لدى أغلب اللاعبين، نظرا لعدم مشاركتهم بانتظام مع أنديتهم في الدوري الممتاز، واقتصارهم على مباريات الشباب فقط، مما جعل الفارق في المستوى واضحا أمام المنتخبات الأخرى.

ضيق فترة الإعداد قبل البطولة، وهو ما تسبب في عدم تنفيذ برنامج فني متكامل أو إقامة معسكرات طويلة تساعد على خلق الانسجام بين اللاعبين.

قلة الاحتكاك الدولي، إذ لم يخض المنتخب مباريات ودية كافية أمام منتخبات قوية، واكتفى بمواجهات محلية لم تحقق الفائدة الفنية المطلوبة.

ضعف تجهيزات البنية التحتية الخاصة بمنتخبات الناشئين، سواء في الملاعب أو مراكز التدريب، وهو ما انعكس على جودة الإعداد.

محدودية الدعم الفني والمالي في قطاعات الناشئين بالأندية، وهو ما أثر على مستوى العناصر المنضمة للمنتخب.