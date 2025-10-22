نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يفوز على سان جيلواز برباعية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي فوزا مهما وكبيرا على نظيره سان جيلواز البلجيكي بنتيجة 4/0 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد لوتو بارك ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة إنتر ميلان وسان جيلواز

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي ونظيره سان جيلواز البلجيكي برتم هادئ نسبيا وسجل دينزل دومفريس الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 40 وعاد لاوتارو مارتينيز بالهدف الثاني في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول بينهم 2/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل وهاكان تشالهان اوجلو الهدف الثالث في الدقيقة 53 من ضربة جزاء وعاد فرانشيسكو اسبوزيتو بالهدف الرابع في الدقيقة 76 وانتهت المباراة بينهم 4/0.

وبهذه النتيجة أصبح الإنتر بوصافة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 فوز ولم يتعادل أو يخسر.