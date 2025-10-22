دوت الخليج -

ممثل اليمن يفاجئ الشباب السعودي بثنائية

نجح فريق تضامن حضرموت في تحقيق انتصاره الأول بدوري أبطال الخليج للأندية، بعد أن حسم شوطي المباراة لصالحه أمام نظيره السعودي بنتيجة 2 - 0، مساء اليوم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. ممثل اليمن يفاجئ الشباب السعودي بثنائيةنجح فريق تضامن حضرموت في تحقيق انتصاره الأول بدوري أبطال الخليج للأندية، بعد أن حسم شوطي المباراة لصالحه أمام نظيره السعودي بنتيجة 2 - 0، مساء اليوم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. سجّل ثنائية ممثل اليمن، ممدوح بن عجاج في الدقيقة 8، ولويك بول في الدقيقة 22. وبهذا الفوز، حصد تضامن حضرموت أول ثلاث نقاط له في المجموعة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الريان، فيما تجمد رصيد الشباب السعودي عند نقطة واحدة من تعادله السابق أمام النهضة العماني.

