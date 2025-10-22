الرياضة

مفاجأة.. الأندية ترفض إرسال لاعبيها لمنتخب مصر الثاني بسبب مواعيد بطولات إفريقيا

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور أن أندية والزمالك وبيراميدز والمصري  رفضت إرسال لاعبيها إلى منتخب مصر الثاني المقرر سفره يوم 28 نوفمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر، وتنطلق مباريات الفراعنة يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور أن رفض الأندية بسبب تعارض الموعد مع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، والتي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أيام 28 و29 و30 نوفمبر.

وأختتم الغندور أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، يجري اتصالات مع مسؤولي الكاف لمحاولة تنسيق المواعيد، بحيث تقام مباريات الفرق المصرية يوم 28 نوفمبر، بما يتيح للاعبين السفر إلى قطر والانضمام إلى بعثة منتخب مصر عقب انتهاء مبارياتهم مباشرة.

