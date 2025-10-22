نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تلقي طلبات إعارات المعلمين لعام 2026.. والتقديم مستمر حتى 20 ديسمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لإعارات المعلمين للعام 2026، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم 20 ديسمبر 2025، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة للإعارات الخارجية.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم ما يلي:

-بطاقة التقديم للإعارة.

-صورة من المؤهل الدراسي.

-صور بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.

-صحيفة أحوال إلكترونية حديثة للمعلمين.

- صورة من إقرار القيام بالعمل لأول مرة.

-صورة من تقارير الكفاءة لآخر عامين.

- صورة من قرار تغيير المسمى الوظيفي (إن وجد).

- شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي.

- صورة من شهادة التجنيد.

- عدد (3) صور شخصية حديثة.

وأكدت الوزارة ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل نهاية فترة التقديم، مشيرةً إلى أن التقديم يتم من خلال الإدارات التعليمية وفقًا للتخصصات المطلوبة في الدول التي تطلب إعارات من المعلمين المصريين.