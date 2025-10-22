الرئيس السيسى يشهد التوقيع على 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين مصر وأوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:36 مساءً - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين مصر وأوروبا، على هامش القمة المصرية الأوروبية.

ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومفوض الاتحاد الاوروبي للاقتصاد والإنتاجية والتطبيق والتيسير فالدس دونبريفسكس، البيان المشترك حول مذكرة التفاهم بشأن حزمة الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو بين الاتحاد الاوروبي ومصر.

ووقع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمشروعات الناشئة والبحث والابتكار كاترينا زهاريفا على مذكرة لانضمام مصر إلى برنامج "هورايزن أوروبا" بصفتها دولة شريك بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.

فيما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومفوضة الاتحاد الاوروبي للمتوسط دبرافكا شويتس، على البيان المشترك للاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الاوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.