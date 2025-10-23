أحمد جودة - القاهرة - الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير.. رحلة بصرية إلى عمق الحضارة المصرية

في مشهد يجسد روعة وعظمة التاريخ المصري القديم، يتألق الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير بـ 59 قطعة أثرية فريدة، تمثل جانبًا من عبقرية الحضارة المصرية التي أبهرت الإنسانية على مر العصور.

ويُعد الدرج العظيم أحد أبرز معالم المتحف، إذ تبلغ مساحته نحو 6 آلاف متر مربع، ويرتفع بما يعادل 6 طوابق، ليمنح الزائر تجربة بصرية مبهرة تأخذه في رحلة زمنية من الحاضر إلى عمق الماضي، بين آثارٍ تنطق بعظمة مصر عبر العصور.

ويُجسد التصميم المعماري للدرج العظيم رؤية فنية تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث تصطف التماثيل الملكية الضخمة في تناغم بصري يعكس مسيرة الدولة المصرية منذ العصور الفرعونية وحتى العصر الحديث، في مشهد يحكي قصة حضارة امتدت آلاف السنين.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويترقب العالم افتتاحه الرسمي القريب، الذي سيشكل نقطة تحول في المشهد الثقافي والسياحي العالمي، ويعزز مكانة مصر كوجهة حضارية وسياحية رائدة.