العالم اليوم - بلينغهام يعود للتهديف..ويقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 03:24 صباحاً - سجل جود بلينغهام هدفه الأول منذ يونيو ليقود ريال مدريد إلى فوز صعب 1- صفر على يوفنتوس، الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، إذ تغلب ريال على أداء قوي من منافسه الإيطالي ليواصل سلسلة انتصاراته في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنع فينيسيوس جونيور الهدف، إذ راوغ ثلاثة لاعبين من يوفنتوس في الدقيقة 58، وسدد كرة اصطدمت بالقائم وارتدت إلى بلينغهام الذي أسكنها الشباك مسجلا هدفه الأول هذا الموسم بعد عودته من جراحة في الكتف.

ولم يحقق يوفنتوس، الذي يشارك أياكس الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في مباريات الكأس الأوروبية، أي فوز منذ 13 سبتمبر، وذلك في سبع مباريات متتالية في كل المسابقات.

وبعد شوط أول متواضع، تزايدت وتيرة اللعب في المباراة خلال الشوط الثاني مع تأرجح السيطرة بين الطرفين.

وكان يوفنتوس حذرا، إذ دافع بخمسة لاعبين، وبحث عن الفرص عبر الهجمات المرتدة.

وتصدى تيبو كورتوا لعدة فرص، لكن مع مرور الوقت في المباراة، فرض ريال سيطرته على مجريات اللعب وسجل إجمالي 28 تسديدة.

وقال كورتوا لقناة موفيستار بلس: "مباراة صعبة للغاية، وتنافسية للغاية. فرص سانحة لكلا الفريقين. إنه فوز مهم ضد فريق قوي آخر... الآن، نتجه إلى أنفيلد"، إذ يحل الريال ضيفا على ليفربول في مباراته المقبلة بدوري الأبطال في الرابع من نوفمبر.

وأهدر دوسان فلاهوفيتش فرصة ذهبية ليوفنتوس عندما ركض لمسافة نصف الملعب ليتلقى تمريرة بينية ويتجاوز المدافع إيدر ميليتاو، لكنه سدد كرة تصدى لها حارس المرمى كورتوا بصعوبة.

وتألق ميشيل دي جريجوريو حارس يوفنتوس في التصدي لثلاث كرات خطيرة، إذ أبعد محاولتين من كيليان مبابي وواحدة من إبراهيم دياز.

وهذه هي أول مرة يفشل فيها مبابي في التسجيل منذ أواخر أغسطس، إذ سجل في 11 مباراة متتالية مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وحالف الحظ فرانسيسكو كونسيساو في النجاة من البطاقة الحمراء بعد التحام مع فينيسيوس أثناء ركضه نحو المرمى، إذ اعتبر الحكم أنه كان يتصارع على الكرة بشكل كافٍ لعدم اعتباره خطأ.

ومع اقتراب مباراة القمة أمام برشلونة المقررة يوم الأحد المقبل في دوري الدرجة الأولى الإسباني، أجرى تشابي ألونسو مدرب الريال عدة تغييرات في الدقائق الأخيرة وكاد فيليب كوستيتش أن يتعادل ليوفنتوس بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لكن كورتوا تصدى للكرة.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند نقطتين من ثلاث مباريات في دوري الأبطال، بينما رفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط.

وصرّح دي جريجوريو لمنصة برايم فيديو قائلا: "الهزائم تُغضبنا دائما، لكن الروح التي رأيناها الليلة كانت رائعة. إنها الأساس الذي نبني عليه في جميع المباريات القادمة".