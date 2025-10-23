الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعدّ كريم الأرز الكوري إحدى الصيحات الجمالية التي اكتسبت شهرة واسعة لقدرتها على تفتيح البشرة وتحسين نضارتها في وقت قياسي، لطالما اعتمدت النساء الكوريات على الأرز كعنصر أساسي في روتين العناية بالبشرة، لما يحتويه من خصائص فعالة.

أقوى ماسك طبيعي رخيص وفعال.. خلطات الأرز الكوري للبشرة وتفتيحها نتيجة غير متوقعة

لا يقتصر عمل هذا الكريم على التفتيح السريع، بل يقدم مجموعة متكاملة من الفوائد للبشرة، مما يجعله حلماً لكل امرأة تسعى لبشرة صحية ومشرقة:

المزايا المذهلة لكريم الأرز الكوري

تفتيح فوري ومكافحة التصبغات: فعال للغاية في تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والكلف.

تنقية البشرة: يساعد على تنظيف المسام بعمق والتخلص من البثور البيضاء والسوداء، مما يمنح بشرة نقية وناعمة.

مقاومة علامات التقدم في السن: يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على التخفيف من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

نضارة وإشراق: يمنح البشرة مظهراً صحياً ومشرقاً يشبه نضارة بشرة النساء الكوريات.

تهدئة البشرة: يحتوي ماء الأرز على خصائص مهدئة، مفيدة للبشرة الحساسة أو المتهيجة.

طريقة صنع كريم الأرز الكوري في المنزل

يمكن تحضير هذا الكريم الطبيعي والفعال بخطوات بسيطة:

سلق الأرز: ضعي 3 ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض المصري في وعاء على نار متوسطة. أضيفي كوباً من الماء واتركيه يغلي.

تكوين القوام الكريمي: أضيفي كوباً آخر من الماء واستمرّي في التقليب حتى يصبح قوام ماء الأرز شبيهاً بالقوام الكريمي الكثيف.

التصفية والتنقية: استخدمي مصفاة ذات ثقوب ضيقة لتصفية الأرز وهو ساخن، واحرصي على تكرار التصفية عدة مرات للحصول على ماء أرز نقي وخالٍ من أي تكتلات صلبة.

إضافة المكونات المرطبة والمثبتة: بعد استخلاص ماء الأرز، أضيفي:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو (لترطيب البشرة).

ملعقة كبيرة من نشا الذرة (لتثبيت القوام).

الخلط والحفظ: اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً ويصبح لديك قوام كريمي متجانس. ضعي الكريم الناتج في برطمان مُحكم الغلق واحفظيه داخل الثلاجة لضمان صلاحيته.

إرشادات الاستخدام

يُفضل استخدام كريم الأرز كجزء من روتين العناية الليلي:

التطبيق: ضعي الكريم على بشرة وجهك نظيفة وجافة.

التوزيع: وزعي الكريم برفق على بشرتك مع التدليك الخفيف حتى تتشرب البشرة الكريم تماماً.

الغسل: في الصباح التالي، اغسلي وجهك بالماء البارد وبالغسول المناسب لنوع بشرتك للحصول على أفضل النتائج.

يفضل إجراء اختبار حساسية على مساحة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام المنتظم. يُحفظ الكريم في الثلاجة ولا يُنصح باستخدامه بعد مرور أسبوع إلى عشرة أيام كحد أقصى لضمان فعاليته وسلامته.