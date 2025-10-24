الزمالك يتقدم على ديكيداها بهدف فى الشوط الأول بإياب الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 07:36 مساءً - أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً على ديكيداها بهدف دون رد فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء فى الدقيقة 40 حصل عليها زميله أحمد شريف.

ودفع يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بـ خوان ألفينا بدلاً من الونش قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

شهدت مباراة الزمالك وديكيداها فى ذهاب دور الـ 32، فوز الفريق الأبيض بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي بسداسية نظيفة، دون رد من الفريق الصومالى، سجل للزمالك كل من سيف الجزيرى، خوان بيزيرا هدفين، أحمد شريف، عمرو ناصر، وسيف جعفر.

وقاد يانيك فيريرا الزمالك فى 11 مباراة قبل مباراة الليلة حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسرمباراتين وسجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف.