تفاصيل مشاريع نفذتها مصر لتسهيل نقل الركاب والحركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 08:36 مساءً - تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازى مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائى الجماعى السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التى تخطوها الدولة فى مجال التوسع العمرانى وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة فى الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعى متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

المشروعات التى تم الانتهاء منها والأخرى الجارى تنفيذها:

1- افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائى الخفيف LRT (السلام – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 70 كم وعدد 12 محطة، وجارى استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بعدد 7 محطات ليصل إلى 105 كم.

2- افتتاح محطة عدلى منصور المركزية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 1,3 مليار جنيه والتى يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 6 وسائل نقل ( القطار الكهربائى الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلى منصور / السويس " – السوبرجيت الأتوبيس الترددى BRT – الأتوبيس الترددى "عدلى منصور / السلام").

3- الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الأربعة بطول 41,2 كم وتشغيل الخط للجمهور، ومتبقى له المرحلة الخامسة ليصل إلى مطار القاهرة ويكتمل الخط ويحقق الجدوى الاقتصادية له.

4- توريد عدد 32 قطار مكيف للتشغيل على الخط الثالث للمترو.

5- جارى تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة.

6- جارى تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8 كم وعدد 13 محطة.

7- جارى تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائى السريع بإجمالى أطوال 2000 كم بعدد 60 محطة وتشمل الخط الأول ( السخنة – العلمين – مطروح ) بطول 660 كم والخط الثانى (أكتوبر – أسوان – أبوسمبل) بطول 1100 كم والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 175 كم.

8- جارى تطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) بطول 21,7 كم وعدد 20 محطة وإعادة تأهـيل ترام الرمل (من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل) بطول 13,2 كم وعدد 24 محطة.