نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيري: مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي مهمة.. ونستعد للسوبر بتركيز شديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد التونسي سيف الدين الجزيري، نجم فريق الزمالك، أن الفوز على ديكيداها كان مهم للغاية لرفع المعنويات لدينا استعدادا للمرحلة المقبلة.

قال الجزيري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "نستعد الفترة الحالية لمباراة البنك الأهلي في الدوري وهي مواجهة مهمة لنا من أجل استعادة الانتصارات من جديد في البطولة المحلية".

وأضاف: "نستعد للسوبر المصري بتركيز شديد وهي بطولة هامة للغاية لنا كلاعبين من أجل إسعاد الجماهير، وجماهير الزمالك دائما تساند اللاعبين في كل الأوقات".

