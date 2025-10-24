نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوضح سبب غياب الشناوي عن مواجهة إيجل نوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، يغيب عن مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من إجهاد شديد بجانب تعرضه لنزلة برد.

وأكد مدير الكرة أن الجهاز الفني فضل منح الشناوي الراحة اللازمة حتى يتعافى بشكل تام، على أن يكون جاهزًا للمباريات المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار البوروندي في الثامنة من مساء غد السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

