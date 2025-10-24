الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم التطور الكبير في تقنيات تتبع المؤشرات الصحية، لا يزال فحص الدم البسيط يشكل حجر الأساس لنظام صحي استباقي، خاصة بعد سن الأربعين، حيث تبدأ الأجسام في المرور بتغيرات جوهرية تستدعي مراقبة دقيقة لما يحدث داخلها.

7 فحوصات دم ضرورية بعد سن الأربعين

وفي هذا السياق، نشرت صحيفتا "ديلي ميل" و"ذا تليغراف" البريطانيتان توصيات بإجراء سبعة فحوصات دورية للدم، خصوصًا لمن يمارسون الرياضة أو يسعون للحفاظ على نمط حياة صحي بعد الأربعين.



أول هذه الفحوصات هو فحص الكوليسترول، الذي يُعد مؤشرًا حيويًا لصحة القلب والأوعية الدموية. ويُوصى بالحفاظ على توازن بين الكوليسترول الجيد (HDL) والضار (LDL)، حيث يؤدي تراكم الأخير إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر النوبات القلبية.

ومع التقدم في العمر، تقل قدرة الجسم على التخلص من LDL، ما يجعل الفحص الدوري ضرورة وقائية.



أما الفحص الثاني فيتعلق بوظائف الغدة الدرقية، التي تلعب دورًا محوريًا في تنظيم الأيض ودرجة حرارة الجسم.

اختلال هرموني T3 وT4 قد يؤدي إلى زيادة الوزن والإرهاق، ويُعد قصور الغدة الدرقية من الحالات الشائعة، خاصة لدى النساء فوق الستين، ما يستدعي متابعة دقيقة وتعديل نمط الحياة بالتعاون مع أخصائي تغذية.



الفحص الثالث يخص هرمون التستوستيرون، الذي لا يقتصر تأثيره على الرجال فقط، بل يشمل النساء أيضًا، خصوصًا بعد الأربعين.

انخفاض هذا الهرمون يرتبط بمشاكل نفسية وإرهاق، ويبدأ تدريجيًا من منتصف الثلاثينات. معرفة مستوياته يساعد في تحسين صحة القلب، وتعزيز الطاقة النفسية والجسدية.



أما الفحص الرابع فهو قياس مستويات فيتامين D، الذي يعاني من نقصه حوالي 85% من سكان بعض الدول.

تقل قدرة البشرة على إنتاجه من أشعة الشمس مع التقدم في العمر، ويُنصح بتناول مكملات يومية بجرعة تتراوح بين 3000 و5000 وحدة دولية، مع فيتامين K2 لضمان الامتصاص الأمثل.



الفحص الخامس يتعلق بوظائف الكلى، التي تُعد مسؤولة عن إزالة الفضلات وتنظيم ضغط الدم. ارتفاع مستويات الكرياتينين في الدم قد يشير إلى مرض الكلى المزمن، وغالبًا لا تظهر الأعراض إلا في مراحل متقدمة، ما يجعل الفحص المبكر ضروريًا لتفادي المضاعفات.



الفحص السادس هو فحص مستويات السكر في الدم، الذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا للوقاية من مرض السكري. ويُوصى بفحص الهيموغلوبين السكري (HbA1c) بانتظام، حيث تشير قراءاته المرتفعة إلى خطر الإصابة بمضاعفات مثل تلف الأعصاب ومشاكل الرؤية.



أما الفحص السابع، ورغم أنه لا يُعد فحص دم، فهو قياس ضغط الدم، الذي يعكس جودة النظام الغذائي ومستوى النشاط البدني.

يُنصح بعد الأربعين بالوصول إلى معدل 115/75 لتقليل خطر النوبات القلبية، بدلًا من المعدل التقليدي 140/90 المرتبط بزيادة خطر السكتات الدماغية.



هذه الفحوصات السبعة تشكل خارطة طريق صحية لكل من تجاوز الأربعين، وتُعد أدوات فعالة لمراقبة التغيرات الداخلية، وتعزيز الوقاية، وتحسين جودة الحياة.