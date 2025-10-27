«الجيزة» تبث مواد ترويجية للمتحف المصري الكبير على الشاشات العامة والخاصة بالفنادق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 03:20 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تشهد حالة من الفرحة والفخر الشعبي مع اقتراب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، ذلك الصرح العالمي الذي يعكس مكانة مصر الحضارية والتاريخية بين دول العالم.



وأشار المحافظ إلى أن هناك مشاركة مجتمعية واسعة من المنشآت السياحية والفندقية في هذا الحدث التاريخي من خلال بث المواد الترويجية والتعريفية الخاصة بالمتحف المصري الكبير على الشاشات العامة داخل الشوارع والميادين، وكذلك على الشاشات الداخلية والخارجية للفنادق والمطاعم والمولات التجارية بهدف تثقيف المواطنين والزائرين وتعريفهم بعظمة المتحف ومقتنياته الفريدة وذلك بالتنسيق مع المحافظة .

وأوضح النجار أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز الوعي المجتمعي بالإنجازات القومية الكبرى ودعم الجهود المبذولة لإخراج الافتتاح العالمي للمتحف بالصورة التي تليق بمكانة مصر أمام العالم، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية من القطاع الخاص تمثل نموذجاً حقيقياً للتكامل بين الدولة والمجتمع في تحقيق التنمية والترويج السياحي.

وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ العام للاحتفال، من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، وتجميل الميادين، وتكثيف أعمال النظافة والتشجير والإضاءة بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

واختتم المهندس عادل النجار تصريحاته بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري أو سياحي، بل هو مشروع وطني يمثل فخر كل مصري، موجهاً الشكر لجميع الجهات الداعمة وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.