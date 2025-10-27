وزير العمل يتوله حملات تفتيش يوم الأربعاء والخميس لتطبيق الحد الأدنى للأجور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 09:36 مساءً - قال محمد جبران، وزير العمل، إنه تم البدء فى التفتيش على الحد الأدنى للأجور منذ 10 أيام فقط، والعقود فى نفس الوقت، حيث تم التفتيش على 1065 منشأة، وتم ضبط عدد غير ملتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرر محاضر فورية لها.

وأضاف وزير العمل، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن قانون العمل الجديد يغلظ العقوبة على أى منشاة لم تطبق الحد الأدنى للأجور وغرامة شديدة، ومستمرون فى حملاتنا لحق العمال علينا وضبط السوق، لافتا إلى أنه سينفذ حملة يومى الأربعاء والخميس بنفسه بكل الشركات فى مناطق معينة.

وبعث محمد جبران رسالة طمأنة للعمال قائلا: "جايين علشان نحقق لكم الآمان الوظيفى ولن نهدأ حتى يتم ضبط السوق، ومش هنطمن غير لما كل عامل يأخذ حقه وفقا للقانون، ومحاولة توفير فرص عمل آمنة، مؤكدا أنه كان ينظر للعقود بنفسه".

تابع وزير العمل، أتمنى ان يصل الحد الأدنى للأجور لعمالنا حتى ولو وصل لـ 20 ألف جنيه هنكون مبسوطين، مؤكدا أنه يتم تغليظ العقوبة على من لم يطبق القانون من أصحاب المنشآت، وهدفى توصيل حقوق العمال لهم كاملة.

واوضح محمد جبران، أنه تم تحرير أكثر من 335 محضرا خلال الأسبوع الماضى من ضمنها حملات على محطات البنزين، والتفتيش مستمر إلى مالانهاية.