الداخلية تكشف حقيقة تعنت شرطة الأقصر في الإفراج عن نجل مرشح برلماني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، يزعم فيه أن العاملين بمركز شرطة القرنة يتعنتون في الإفراج عن نجله رغم صدور حكم ببراءته، مشيراً إلى أنه تم تلفيق قضية تبديد له عقب الحكم.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أن نجل المرشح سبق الحكم عليه في القضية رقم 1341 لسنة 2025 بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وإحراز سلاح أبيض، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة في جلسة استئنافية بتاريخ 20 أكتوبر الجاري.

وأضاف البيان أنه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهم تبين وجود أربعة أحكام قضائية أخرى صادرة بحقه، وتم عرضه على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشارت الوزارة إلى أن المتهم معارض استئنافياً في تلك القضايا، ويقضي حالياً فترة حبس على ذمة إحداها بعد تعذر سداد الكفالة المقررة.