تعرف على كيفية الإستفادة من معاش تكافل وكرامة ؟.. خطوات الاشتراك والمستندات المطلوبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 10:32 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة التقديم في برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن جهود الدولة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا.

ويتيح البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بشرط الالتزام بمعايير الاستحقاق ومتابعة الحالة التعليمية والصحية لأفراد الأسرة.

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة

- التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن.

- استيفاء استمارة التقديم واستكمال جميع البيانات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم فى معاش تكافل وكرامة

- صور بطاقة الرقم القومي سارية لجميع الأفراد فوق 15 سنة على العنوان الحالي.

- شهادات الميلاد المميكنة للأطفال أقل من 15 سنة.

- قسيمة الزواج أو الطلاق، أو شهادة وفاة الزوج/الزوجة للأرامل.

- بطاقة التموين (إن وجدت).

- قيد مدرسي أو جامعي للأطفال والطلاب.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية لذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة.

- شهادة السجن في حالة حبس الأب أو الأم.

معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة

- أن تكون الأسرة تحت خط الفقر وفقًا للمعادلة الإحصائية المعتمدة.

- عدم وجود دخل شهري ثابت أو معاش تأميني للأسرة.

- استيفاء كافة البيانات والمستندات بدقة.

شروط استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة

- انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة لا تقل عن 80% شهريًا.

- حضور الأم ثلاث جلسات توعية صحية على الأقل، ومتابعة برامج التطعيم والصحة للأطفال حتى سن 6 سنوات.

ويؤكد البرنامج أن دقة البيانات شرط أساسي لاستمرار الصرف، وأن أي بيانات غير صحيحة قد تؤدي إلى وقف المعاش فورًا.