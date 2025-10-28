وزير الخارجية يستقبل نظيره السوداني غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - يستقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، الاربعاء، وزير خارجية جمهورية السودان محيى الدين سالم، وذلك في أحد فنادق القاهرة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، واصلت مليشيات الدعم السريع استكمال جرائمها بحق الشعب السوداني، حيث كشفت شبكة أطباء السودان، ظهر الثلاثاء عن إقدام المليشيا علي خطف 6 من الكوادر الطبية بمنطقة الفاشر مطالبة بفدية مالية لإطلاق سراحهم.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء: "أقدمت قوة من الدعم السريع بـ مدينة الفاشر على اختطاف 6 من الكوادر الطبية من بينهم 4 أطباء وصيدلي وكادر تمريض ظلوا يقدمون خدماتهم للمرضى والمصابين طيلة فترة الحصار، حيث ابتزّت ذويهم وطالبت بفدية مالية تبلغ 100 مليون جنيه سوداني لكل طبيب مقابل إطلاق سراحه.

وحذر المفوض السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، من ارتكاب وتنفيذ قوات الدعم السريع المتمردة فظائع وانتهاكات خطيرة ضد السكان المدنيين المحاصرين فى الفاشر شمال دارفور ومدينة بارا بولاية شمال كردفان خلال الأيام الأخيرة.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن التقارير التي تشير إلى أن قوات الدعم السريع قد سيطرت على الفاشر، تمثل تصعيدا مروعا للنزاع، مشددا على أن الوقت قد حان لكي يتحدث المجتمع الدولي بوضوح مع كافة الدول التي تتدخل في الحرب وتقدم الأسلحة للأطراف المتحاربة، وحثها على التوقف.

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر بالسودان، بعد التصعيد العسكري وورود تقارير إعلامية وحقوقية حول ارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين هناك.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أوتشا) أنه تلقى تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين الذين يحاولون الفرار، مع مؤشرات على وجود دوافع قبلية لعمليات القتل، وكذلك قتل أشخاص لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية.

وأدانت الحكومة السودانية الجرائم التى ترتكبها "الدعم السريع" فى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ووصفتها، بـ"الجرائم الإرهابية المروعة".

وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان بأن حكومة الخرطوم تدين بأشد العبارات الجرائم الإرهابية المروعة التى ترتكبها "الدعم السريع" فى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.