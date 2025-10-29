نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يتقدم بشكوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات ضد مرشحين انتحلوا لقب "مهندس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، غدًا بشكوى رسمية إلى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ضد عدد من مرشحي مجلس النواب الذين يزعمون حمل لقب «مهندس» دون وجه حق، ودون الحصول على المؤهل أو الترخيص المهني اللازم الذي يخول لهم استخدام هذا اللقب في دعايتهم الانتخابية.

وطالب النبراوي في شكواه، الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإلزام هؤلاء المرشحين بإزالة اللقب من جميع موادهم الدعائية والإعلانية، ومحاسبتهم على هذا التدليس الذي يعد تضليلًا للرأي العام والناخبين، مؤكدًا أن النقابة ستتابع الأمر حتى يتم اتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية تحفظ هيبة المهنة وتنصاع لأحكام القانون.

وأكد نقيب المهندسين احترام النقابة الكامل لجميع المهن وأصحابها، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه التام لانتحال لقب «مهندس» أو استخدامه على غير الحقيقة، لما يمثله ذلك من إساءة لمهنة الهندسة وإهدار لحقوق المهندسين الحقيقيين.

واختتم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على أن نقابة المهندسين ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية لحماية المهنة وصون مكانتها، والتصدي لأي محاولات للتدليس أو الانتحال، التزامًا بالقوانين المنظمة لممارسة المهنة في مصر.

وتنص المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من انتحل لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون».