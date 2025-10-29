نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة البريطانية في مصر تفعل شراكتها الاستراتيجية مع “أفريك إنفست” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع أفريك إنفست (AfricInvest)، وهي واحدة من أبرز منصات الاستثمار الإفريقية، بهدف دعم خطة التوسع والتحول الخاصة بالجامعة.

ويُعدّ هذا الاستثمار من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعليم المصري حتى الآن، وقد تمّ من خلال زيادة رأس المال، وتظل عائلة خميس المساهم الأكبر في الجامعة بعد هذا الاستثمار.

وتتوافق رؤية «أفريك إنفست» بالاستثمار في المؤسسات ذات الأثر الإيجابي والفرص الواعدة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، مع رسالة الجامعة الهادفة إلى توفير تعليم يتمحور حول الطالب ويتسم بالاتصال العالمي، ويُسهم في إعداد خريجين قادرين على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

من جانبها، رحبت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بالاستثمار الاستراتيجي مع أفريك إنفست في الجامعة البريطانية في مصر، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار المالي، بالتوازي مع استمرار مساندة الحكومة المصرية، سيمكن الجامعة من استكمال مسيرة والدها الراحل محمد فريد خميس مؤسس الجامعة، عبر توسيع قدرات الجامعة، وتعزيز دورها الريادي بين المؤسسات التعليمية ليس فقط في مصر، ولكن في الشرق الأوسط وإفريقيا أيضًا، من خلال توسيع قدرة الكليات الحالية، وإنشاء كليات جديدة، وتنويع مناهجها الدراسية، وتنفيذ أدوات حوكمة متقدمة، مع العمل بشكل وثيق مع أفريك إنفست لتحديد أوجه التعاون والشراكات المحتملة في إفريقيا والمنطقة.

فيما أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أن الجامعة قد رسخت مكانتها كمؤسسة تتمحور حول الطالب، مضيفًا: “نتطلع إلى العمل مع شركائنا الجدد لاستكشاف فرص جديدة للتكامل، والاستفادة من استثمار أفريك إنفست لتطوير البنية التحتية لدعم تعزيز قدرات طلابنا التعليمية.

كما أعرب إسماعيل طالبي، الشريك الإداري في أفريك إنفست ( ( AfricInvest سعادته قائلًا:" نحن فخورون بالإعلان عن استثمارنا الاستراتيجي في الجامعة البريطانية في مصر، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التميز الأكاديمي في المنطقة، ونؤكد أن التزامنا هو دعم خطة التوسع والتحول بالجامعة لاستمرارها كواحدة من المؤسسات الرائدة في التعليم العالي بإفريقيا والشرق الأوسط. "

وعبر مصطفى الشنطي، الشريك الإداري في زيلا كابيتا (Zilla Capital) والمستشار المالي للاتفاق، عن سعادته لكونهم المستشار المالي الحصري في هذه الصفقة البارزة، موضحًا ان هذه العملية الفريدة تعكس التزام الشركة بدعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز قطاع التعليم العالي وتأثيره على الأجيال القادمة مؤكدا: "لقد كان من دواعي سرورنا التعاون مع فريقي الجامعة البريطانية في مصر وأفريك إنفست لتحقيق هذا الإنجاز.”



جدير بالذكر ان الجامعة البريطانية في مصر تأسست عام 2004، وهي الجامعة البريطانية الخاصة الرائدة في مصر، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالشراكة مع كل من جامعة مانشستر متروبوليتان ولندن ساوث بانك وكوين مارجريت، وفقًا للنظام البريطاني للتعليم العالي.

وتأسست الجامعة البريطانية في مصر، بتوقيع مذكرة تعاون عام 1998 بين حكومتي مصر والمملكة المتحدة، وتم افتتاحها رسميًا عام 2004، وتضم الجامعة 12 كلية، وتشتهر باتباعها لنهج “التعلم بالممارسة”، والتزامها بأهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى توفير تجربة طلابية متكاملة لا مثيل لها.

وتعد أفريك إنفست، منصة استثمار إفريقية رائدة تعمل في مجالات متعددة من الأصول البديلة، تشمل الأسهم الخاصة، رأس المال الاستثماري، والتمويل المدمج، والائتمان الخاص، والأسهم المدرجة، خلال الثلاثين عامًا الماضية، جمعت الشركة أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي لتمويل أكثر من 230 شركة في مراحل مختلفة من التطوير، تضم الشركة فريقًا مكونًا من 100 خبير استثماري في أكثر من 10 مكاتب عبر ثلاث قارات، ولها سجل حافل بتحقيق عوائد قوية ومستدامة، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل، والمساهمة في تحسين حياة الأفارقة من خلال التنمية الشاملة والمستدامة.