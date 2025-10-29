منتخب مصر الثانى يضم النني وأكرم توفيق لمعسكر نوفمبر استعدادا لكأس العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - أرسل الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة المدرب حلمي طولان، خطابات استدعاء رسمية إلى ثنائي المحترفين محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، وأكرم توفيق، نجم نادي الشمال القطري، وذلك للانضمام إلى معسكر الفراعنة القادم في شهر نوفمبر المقبل.

يأتي استدعاء النجمين في إطار التحضيرات النهائية والمكثفة للمنتخب الوطني قبل خوض غمار منافسات كأس العرب التي تستضيفها قطر، ومن المقرر أن يشهد المعسكر القادم خوض الفراعنة لمواجهة ودية قوية ومرتقبة أمام المنتخب الجزائري.

وبات حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني في حيرة من أمره فيما يخص انضمام أحمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب مصر المشاركة في كأس العرب، لمعسكر المنتخب المقبل لخوض وديتي الجزائر استعدادا للبطولة العربية.

ويترقب طولان قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن ضم الشناوي حارس مرمى بيراميدز لمعسكر المنتخب الأول المقبل في دورة الإمارات الودية، قبل حسم مصير قائمة المنتخب الثاني لمعسكر نوفمبر.

وأتم الاتحادان المصري والجزائري الاتفاق حول اقامة مباراتين وديتين بين منتخبي البلدين المشاركين في بطولة كأس العرب التي تنطلق في الدوحة أول ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراتان يومي 14 و17 نوفمبر المقبل باستاد السلام على هامش معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس العرب الذي يقيمه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعداداً للبطولة.

ويدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الثانى، بقيادة حلمى طولان، ضم أحمد عبد القادر ومصطفى العش ضمن عدد من الوجوه الجديدة المرشحة للانضمام إلى صفوف الفراعنة فى المعسكر المقبل المقرر إقامته فى شهر نوفمبر، وذلك فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب FIFA 2025 بقطر.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الثانى المشارك فى بطولة كأس العرب بقيادة حلمى طولان، على انطلاق معسكره المقبل، يوم 11 نوفمبر القادم، بسبب ارتباطات معظم اللاعبين بمنافسات السوبر المصرى بالإمارات فى الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر.