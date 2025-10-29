 مباريات الأسبوع العاشر بدوري المحترفين تنطلق الخميس

الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق غدا الخميس، منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم CFI لموسم 2025/2026.

وتفتتح الجولة بمواجهة شباب الأردن والسلط عند الخامسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي الأهلي مع الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

وتتواصل المنافسات الجمعة، حيث يلاقي السرحان نظيره البقعة عند الخامسة مساء على ستاد الحسن في إربد، تليها مواجهة الجزيرة مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

وتختتم الجولة السبت، بلقاء الرمثا مع الوحدات عند السادسة والنصف مساء على ستاد الحسن في إربد.

ويتصدر الرمثا جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه الفيصلي بـ 22، ثم الحسين 18، الوحدات 16، السلط 12، الجزيرة 11، البقعة 10، شباب الأردن 8، الأهلي 4، والسرحان أخيراً دون نقاط.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط مع نهاية المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى دوري الدرجة الأولى.

وأعلنت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، أسماء حكام المباريات على النحو التالي:

مباراة شباب الأردن والسلط : أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدون أحمد الرويلي، حمزة أبو عبيد، وعمر المعاني رابعا.

مباراة الأهلي والحسين: أحمد الخوالدة للساحة، الحكام المساعدون أحمد محسن، هادي أدهم، وأدهم مخادمة رابعا.

مباراة السرحان والبقعة: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدون أيمن عبيدات وقيس خميس، ومعاذ عبدالسلام رابعا.

مباراة الجزيرة والفيصلي : أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدون محمد الخلف، عمرو عجاج، وقيس غوانمة رابعا.

مباراة الرمثا والوحدات: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدون أحمد الرويلي، حمزة سعادة، وإبراهيم المزاودة رابعا، وأحمد الحتو حكماً إضافياً.