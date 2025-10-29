وزارة السياحة تكشف حقيقة بيع تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - أوضحت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فرص تطوع لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته في الأول من نوفمبر 2025، مؤكدة أن الوزارة لم تصدر أي إعلانات أو طلبات بهذا الشأن.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح قد تم الانتهاء منها منذ فترة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر وبأهمية المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية والأثرية في القرن 21.

كما أكدت الوزارة أيضاً عدم صحة ما تردد بشأن بيع تذاكر خاصة لحضور حفل الافتتاح، موضحة أن المتحف سيفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من الجمهور اعتبارًا من يوم الرابع من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا في وقت سابق.