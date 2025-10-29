سفير فرنسا عن علاج مصابى غزة بمصر: أطباء مستشفى العريش «أدهشونى»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - قال السفير الفرنسى بالقاهرة إيريك شوفالييه، زرت مستشفى العريش العام 4 مرات، منها زيارة مع الرئيس الفرنسى بصحبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى كل مرة أزور فيها المستشفى يدهشنى مدى الالتزام والجهد الكبير الذى تبذله الفرق الطبية لمصابى غزة.

ووجه السفير الفرنسى بالقاهرة حديثه لأحد أهالى المصابين من غزة داخل مستشفى العريش العام، قائلا: "عندما ألقى الرئيس الفرنسى كلمته الأخيرة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تم خلالها الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحدث عن زيارته للعريش ومستشفى العريش، لأنه كان قد التقى مع مصابين فلسطينيين يتلقون العلاج فى المستشفى".

وأكد السفير الفرنسى بالقاهرة: "نحن نقدم كل الجهود الممكنة من أجل أن يتم إقرار السلام فى أسرع وقت ممكن، ونعلم أن هذا أمر صعب تحقيقه، وكلنا أمل أن تعيشوا طفولتكم فى غزة بمنتهى الأمان".

وأوضحت مصابة من غزة خلال حديثها مع السفير، أن "الفرق الطبية بالمستشفى تقدم كل الدعم النفسي والطبي، بيخففوا عنا الوجع اللى جوانا، عايزين نحس بالأمان والاستقرار فى بلدنا وده من حقنا زى كل شعب"، كما أكد له أحد أطفال غزة المتواجدين بالمستشفى أنه سينتهى من تلقى العلاج ويعود إلى غزة.

وهنأ السفير عدد من المتطوعات على ما يقدمونه فى خدمة المصابين، مؤكدا أن التطوع شئ مهم فى هذا الظرف الحالى، لأن العمل التطوعى على نفس قدر الأهمية الذى تقدمه الفرق الطبية والعلاجية.