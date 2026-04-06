الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة غدا ونشاط للرياح وفرص أمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 10:31 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 7 أبريل 2026، طقسا باردا في الصباح الباكر، دافئا إلى مائلا للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلاً.

وتستعرض "صوت الأمة" أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا كما يلي :

​تفاصيل الظواهر الجوية

​شبورة مائية: من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، قد تغزر أحياناً وتكون رعدية أحياناً (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​فرص أمطار خفيفة: بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء وجنوباً على (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.