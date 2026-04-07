رئيس اقتصادية قناة السويس: نستهدف ترسيخ موقعنا كمركز عالمي للموانئ والخدمات اللوجستية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:13 صباحاً - دوت الخليج_ قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجولة تفقدية لأبرز مشروعات المنطقة الشمالية، استهلها بلقاء مع القيادات التنفيذية والعاملين بمقر الهيئة في بورسعيد.

وفي ضوء صدور القرار الجمهوري بتعيين محمد إبراهيم نائبًا لرئيس الهيئة للمنطقة الشمالية خلفًا لمحمد أحمد، شهد رئيس الهيئة مراسم تسليم وتسلم المهام بين النواب، في إطار مؤسسي يعكس انتقالًا سلسًا للمسؤوليات، تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة التي تضع تمكين الكوادر البشرية المؤهلة على رأس أولوياتها لدفع عجلة التنمية والاستثمار.

وخلال اللقاء، أكد وليد جمال الدين أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ضمانة لاستدامة الإنجازات التي حققتها، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، إلى جانب جهود توطين الصناعة في القطاعات المستهدفة، وترسيخ موقعها كمركز عالمي في قطاع المواني والخدمات اللوجستية. كما شدد على أهمية مواصلة العمل في مختلف قطاعات الهيئة، بما يسهم في تحويل التحديات العالمية الراهنة إلى فرص مستقبلية، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من استقرار وتكامل في جهود مؤسساتها.

وعقب اللقاء، أجرى رئيس الهيئة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية، جولة تفقدية بميناء غرب بورسعيد لمتابعة المشروعات الجارية، والتأكد من جاهزية الميناء لاستقبال مختلف أنواع السفن في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية. كما شملت الجولة منطقة شرق بورسعيد الصناعية، لمتابعة مستجدات الأعمال، خاصة بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، المقرر افتتاحه قريبًا، والمتخصص في تصنيع الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، والمقام على مساحة 300 ألف متر مربع.

