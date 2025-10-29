نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطبيق التوقيت الشتوي في مصر ابتداءً من فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025 وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الموافق 30 أكتوبر 2025، وذلك مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في أنحاء الجمهورية.

ويبدأ العمل بالتوقيت الجديد رسميًا اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ليُصبح التوقيت المعتمد في مصر خلال فصل الشتاء حتى نهاية أبريل المقبل.

القانون ينظم مواعيد التوقيتين الصيفي والشتوي سنويًا

ينص القانون رقم 24 لسنة 2023 على تنظيم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي بشكل سنوي، بحيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بداية آخر جمعة من شهر أبريل من كل عام، ثم إعادتها إلى الخلف 60 دقيقة في آخر خميس من شهر أكتوبر، بما يحقق أفضل استغلال لضوء النهار وتوفير الطاقة الكهربائية.

الهدف من تطبيق التوقيت الشتوي

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وضمان التوازن بين ساعات العمل والظروف المناخية خلال فصل الشتاء، حيث تساعد هذه الخطوة في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الضغط على الشبكات الكهربائية في ساعات الذروة المسائية.

التزام جميع الجهات بتطبيق التوقيت الجديد

وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة بضرورة الالتزام بالتوقيت الرسمي الجديد اعتبارًا من الموعد المحدد، كما دعا المواطنين إلى تعديل ساعاتهم وأجهزتهم الإلكترونية قبل منتصف ليل الخميس، لضمان انتظام المواعيد مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي صباح الجمعة.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2026

وبحسب نص القانون، من المقرر أن يُعاد تقديم الساعة مجددًا في آخر جمعة من شهر أبريل 2026، لبدء تطبيق التوقيت الصيفي، ضمن دورة زمنية ثابتة تُنفذ سنويًا لتحقيق الانسجام في مواعيد العمل والدراسة والأنشطة العامة والخاصة في مختلف القطاعات.