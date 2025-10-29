مصدر مسؤول للقاهرة الإخبارية: التزام الجانبين باتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 10:28 مساءً - أكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، استمرار سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرًا إلى أن الطرفين ملتزمان بـ اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تم التوافق عليها خلال الاجتماعات الأخيرة.

وأوضح المصدر، أن جهود الوسطاء ما زالت متواصلة لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الاتفاق، بما يضمن تثبيت التهدئة على الأرض والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل ودعم المسار السياسي بما يخدم الأمن الإقليمي.