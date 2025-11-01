رابطة الأندية ترفض المساس بجدول الدوري وتغلق باب التأجيلات نهائيًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - حسمت رابطة الأندية المصرية المحترفة الجدل المتجدد حول تأجيلات الدوري المصري، بالتأكيد على القرار السابق الذى يهدف إلى ترسيخ مبدأ انتظام المسابقة المحلية، والرفض التام للمساس بجدول الدوري وإغلاق باب تأجيل المباريات نهائيًا الفترة المقبلة.

وأبلغت الرابطة جميع الأندية باستمرار لائحة تأجيل المباريات في الدوري بسبب المشاركات الخارجية، وهى منح الأندية من ثلاثة إلى أربعة أيام بين كل مباراة محلية وأخرى قارية، حيث يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التعديلات المتلاحقة التي شهدتها لوائح تأجيل المباريات على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة، والتي كانت تسعى لتحقيق توازن دقيق بين استمرارية الدوري المحلي ودعم الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية، مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

الرابطة ترغب في القضاء على تراكم المؤجلات

ويمثل تمسك الرابطة بهذا القرار نقطة تحول في إدارة المسابقة، حيث تهدف الرابطة إلى القضاء على ظاهرة تراكم المؤجلات التي كانت تسبب ارتباكًا فى الجدول الزمني للدوري وتؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

تعكس هذه الخطوة إصرار رابطة الأندية على وضع استراتيجية واضحة لضمان إنهاء الموسم في مواعيده المحددة دوليًا، والسماح للمنتخب الوطني بالاستعداد الكافي للمحافل القارية والدولية دون ضغوط زمنية.

ومن المتوقع أن يدفع هذا القرار الأندية إلى وضع خطط أكثر كفاءة لإدارة إجهاد اللاعبين وتناوبهم بين المسابقات المختلفة، لضمان قدرتهم على المنافسة على كافة الجبهات دون الحاجة لطلب التأجيلات.