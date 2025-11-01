قبل ساعات من الحدث.. الجيزة تتزين استعدادا لافتتاح المتحف المصري.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير، تجمّلت طرق الجيزة وميادينها بأبهى صور الزينة والإضاءة، استعدادًا لاستقبال الحدث الأثري الأكبر في العالم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

الجيزة تتزين استعدادا لافتتاح المتحف الكبير

تطوير الطرق وتجميلها

وشهدت المنطقة المحيطة بالمتحف أعمال تطوير وتجميل شملت رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، وتنسيق المسطحات الخضراء، وتجميل الميادين، وإضافة لمسات فنية وإضاءات مبهرة تعكس عظمة الحدث، وتزيين كل المسارات المؤدية للمتحف بالأعلام الوطنية ولافتات الترحيب بالدول المشاركة في حفل الافتتاح.

محافظة الجيزة تتزين استعدادا للافتتاح المرتقب

وتضمنت خطة التطوير المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس، وكذلك طريق الفيوم، والطريق الدائري، ومحوري المريوطية والمنصورية.

استعدادات الجيزة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

فرق عمل للتدخل السريع

ونشرت محافظة الجيزة فرق عمل بأجهزة المرافق والخدمات المختلفة في محيط المتحف مزودة بالفنيين والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع أي مواقف طارئة أو بلاغات، كما اصطفت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع أي بلاغات طارئة بالمنطقة المواجهة للمتحف.

الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير

وشكلت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة وحتى الانتهاء من فعاليات الافتتاح، لمتابعة الموقف الميداني والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام سير العمل خلال الحدث العالمي.

استعدادات استقبال الحدث الأثري الأكبر في العالم

رفع جاهزية كل القطاعات

وضمت الغرفة في عضويتها ممثلين عن كل القطاعات والمرافق الحيوية، وتشمل: مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة للمرور، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وهيئة النظافة والتجميل، ومرفق الإسعاف، والشؤون الصحية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي بلاغات أو أعطال طارئة على مدار الساعة.

استعدادات استقبال الحدث الأثري الأكبر في العالم

وخصصت المحافظة، عددًا من الأتوبيسات لتجوب شوارعها احتفالًا بالمتحف، حيث بدأ خط سيرها من ميدان الرماية مرورًا بمحيط المتحف، ثم شارع الملك فيصل، وصولًا إلى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وسط أجواء مفعمة بالأغاني الوطنية التي أضفت روح البهجة على المواطنين.

الجيزة تتزين لاستقبال الحدث الأعظم