العالم اليوم - رخام وذهب.. ترامب يكشف عن "حمام غرفة لينكولن"

انتم الان تتابعون خبر رخام وذهب.. ترامب يكشف عن "حمام غرفة لينكولن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - تتواصل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل البيت الأبيض وفق رؤيته الشخصية، مع كشفه يوم الجمعة عن حمّام جديد لــ"غرفة لينكولن"، جاء بتصميم لامع وفاخر.

ونشر ترامب عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لحمّام الغرفة بعد تجديده، حيث اعتمد التصميم بشكل واسع على الرخام والذهب، في أسلوب يعكس طابع فنادقه وممتلكاته الخاصة.

وتباهى ترامب بالنتيجة، معتبرًا أن الحمّام السابق الذي تميّز ببلاط أخضر وأبيض كان "غير ملائم على الإطلاق".

وتُظهر الصور حمّاما فخما بتجهيزات ذهبية، بينها رأس دش وصنابير بلون ذهبي، مقابل جدران وأرضية من الرخام الأبيض الممزوج بخطوط رمادية.

وتبرز في إحدى الصور نافذة خلف مرحاض تطل على ساحة البيت الأبيض، حيث يعمل عمال البناء على تشييد قاعة احتفالات بقيمة 300 مليون دولار في الموقع الذي شغله الجناح الشرقي لأكثر من 120 عامًا قبل هدمه الأسبوع الماضي.

وبحسب جمعية التاريخ للبيت الأبيض، فقد تمت تسمية "غرفة لينكولن" تكريمًا للرئيس السادس عشر عام 1945. وبما أنها ليست من الغرف الرسمية للدولة، فإن تمويل تأثيثها وتجديدها لا يخضع للجنة الحفاظ على طابع البيت الأبيض التاريخي التي تأسست عام 1964.

كما أعلن ترامب الجمعة أن أعمال التجديد تطال أيضًا مركز كينيدي للفنون الأدائية، قائلاً إن الأعمدة الخارجية التي كانت مهددة بالتآكل تم الانتهاء منها، وأعيد طلاؤها بمينا بيضاء، مضيفًا أنها تبدو الآن "رائعة بشكل غير مسبوق".

وتأتي هذه الأعمال بتكاليف باهظة في وقت تدخل فيه الحكومة الفدرالية شهرها الأول من الإغلاق بسبب خلافات التمويل — وفي حين يواجه 42 مليون أميركي خطر فقدان إعانات الغذاء نتيجة هذا الإغلاق.