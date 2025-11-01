مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية وعالمية فارقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 03:21 مساءً - أكد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقاً مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبد البصير أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية وعالمية ، تعيد وصل الماضي المجيد بالحاضر المشرق وتؤكد ريادة مصر الدولية .

وأضاف عبد البصير - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذا الصرح العملاق يقف شامخًا عند أقدام الأهرامات يعد أكبر متحف في العالم مكرّس لحضارة واحدة، ويُعد تجسيدًا لروح مصر القديمة التي علّمت البشرية معنى الخلود والجمال والتنظيم والإبداع.

وأوضح أن العالم كله يتطلع إلى هذا الحدث التاريخي الدولي ويجسد مصر وهي تقدم نفسها للعالم من جديد، بوجه حضاري متجدد يجمع بين العراقة والحداثة، بين الهوية الوطنية والانفتاح الإنساني،مؤكدا أن ما يميز هذا الحدث يمثل احتفالًا بالماضي وبالمستقبل أيضًا، برسالة تقول إن مصر لا تزال تصنع التاريخ كما كانت منذ آلاف السنين.

وأكد أن مشاركة قادة وزعماء العالم في هذا الافتتاح تؤكد مكانة مصر الراسخة على خريطة الحضارة الإنسانية، كما أن عرض كنوز توت عنخ آمون كاملة لأول مرة يمنح الإنسانية نافذة نادرة على عبقرية المصري القديم في الفن والحياة والموت.

وشدد على أن المتحف المصري الكبير يمثل أعظم هدية تقدمها مصر للعالم في القرن الحادي والعشرين، ويمثل جسرًا بين الأجيال، يعبر من خلاله المصريون من ماضيهم الخالد إلى مستقبلهم الواعد.