نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّرت دينا محمد صبري، ابنة نجم نادي الزمالك الراحل، عن تأثرها الكبير بحجم الحب الذي ظهر لوالدها عقب رحيله، مؤكدة أن مشاهد الجماهير في الجنازة والعزاء كانت خير دليل على المكانة الكبيرة التي كان يحتلها والدها في قلوب عشاق الكرة المصرية.

وقالت دينا خلال حوارها لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"كنت أشاهد جماهير الزمالك تأتي إلى منزلنا بعد كل مباراة للاحتفال مع والدي كانوا يحبونه جدًا، وكان دائمًا يلبي طلبهم وينزل يحتفل معهم هذا الحب لم أفهم حجمه الحقيقي إلا يوم عزائه”.

وأضافت:“كمية الناس التي حضرت الجنازة والعزاء كانت مدهشة ومؤثرة، وعبرت عن قيمة والدي عند الجميع كنت أتمنى أن يرى بعينه هذا الحب الكبير”، متوجهة بالشكر لكل من قدّم واجب العزاء ودعم الأسرة في هذا الظرف الصعب".

وكشفت دينا عن موقف إنساني، قائلة:“ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق تواصل معنا، وقدّم واجب العزاء، وشعرنا أنه قريب منا جدًا.. كان بالنسبة لنا مثل والدنا، وهذا الموقف لن ننساه”.

وأوضحت ابنة الراحل أنها شعرت بأن رموز الزمالك يقفون بجانبهم منذ اللحظة الأولى، قائلة:بعد وفاة والدي شعرت أن لنا ظهرًا.. رموز الزمالك وقفوا معنا وما زالوا يدعمونّا”.

وعن وصايا والدها قالت دينا:وصية والدي كانت دائمًا صلة الرحم بيني وبين أشقائي.. وكان دائمًا حريصًا على لمّ شملنا”.

كما تحدثت عن جانب شخصي من علاقتها بوالدها:

“كنت أتمنى ألعب كرة القدم في طفولتي ولكنه كان رافض. كان حلمه أن أصبح مهندسة، ودائمًا كان فخورًا بنا”.

واختتمت دينا رسالتها بتمنياتها لشقيقها لاعب كرة القدم:أتمنى أن ترى أسر شقيقي أنه سيكون أفضل لاعب كرة قدم في مصر.. نحن نؤمن بموهبته وندعمه دائمًا”٠