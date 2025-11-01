رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة الثقافية المثمرة بين مصر واليابان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 03:21 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور "أكيهيكو تاناكا"، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، والوفد المرافق له، خلال زيارة رئيس "الجايكا" الحالية للقاهرة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسفيرعمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.

وفي مُستهل اللقاء، أعرب الدكتورمصطفى مدبولي عن ترحيبه بالدكتور "أكيهيكو تاناكا"، في زيارته الحالية إلى مصر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مُنوهاً بالشراكة الراسخة طويلة الأمد بين مصر واليابان منذ عام 1954، ومُعرباً عن التقدير لدور "الجايكا" في دعم جهود التنمية في مصر بمختلف القطاعات عبر العقود الماضية، لافتاً في هذا الصدد إلى افتتاح مكتب مؤسسة التعاون اليابانية في مصر منذ عام 1977 للإشراف على المشاريع المشتركة.

وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين محل فخر وتقدير من الحكومة المصرية، مُشيراً إلى الروابط القوية بين مصر واليابان في مختلف المجالات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والطيران المدني من خلال تطوير مطار برج العرب الذي أصبح مطار الإسكندرية، مُشيدًا في هذا الإطار، بالتعاون الناجح السابق مع "الجايكا" في مجال النقل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المتحف المصري الكبير يُعد مثالاً بارزاً على الشراكة الثقافية المثمرة بين مصر واليابان، حيث يمثل مصدراً للفخر للشعب المصري، مُعرباً عن الرغبة في استمرار الجهود المشتركة في تشغيل المتحف وحفظ وترميم الآثار.

كما استعرض رئيس الوزراء مجالات التعاون مع "الجايكا" التي تشمل: مترو الأنفاق بالقاهرة، والمتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودار الأوبرا المصرية، ومستشفى الأطفال بجامعة القاهرة، ودعم رؤية مصر 2030، مُنوهاً كذلك بجهود التعاون لدعم وتمكين القطاع الخاص المصري، لاسيما عبر برنامج " نُوَفِّي".

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالدعم المستمر من الجانب الياباني لقطاع التعليم في مصر، مُؤكداً، في هذا الصدد، أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجاً للتعاون البناء والمثمر بين البلدين، ومُعرباً، في هذا الإطار، عن الاهتمام بمواصلة الاستفادة من الخبرة الفنية والإدارية اليابانية في إدارة هذه المدارس.

ومن جانبه، أعرب الدكتور/ "أكيهيكو تاناكا"، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، عن التقدير لمشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مُشيداً بالعلاقات التاريخية والتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد فرصة مناسبة ومواتية لتعميق التعاون بين الجانبين في مجال الطيران المدني وتطوير المطارات، خاصةً على ضوء ما هو متوقع من زيادة أعداد السائحين لزيارة المتحف.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن الحرص على استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع "الجايكا"، منها: تطوير الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتصبح مركزاً إقليمياً للتعليم والبحث، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد و"الجايكا" لتوفير دورات تدريبية لبناء قدرات الكوادر العربية والأفريقية، واستمرار جهود التعاون بين "الجايكا" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD) لدعم الشركاء الأفارقة في بناء وحفظ السلام.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بالتعاون القائم بين الجانبين، وكذا استجابة "الجايكا" للعديد من المقترحات ومجالات التعاون المشترك، مُشيرةً إلى اهتمام الحكومة بدعم التعاون مع الوكالة ودعم دور القطاع الخاص في هذا الصدد.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نلمس جميعاً الأثر الإيجابي للتعاون بين الجانبين على حياة المواطنين المصريين، عبر تمويل إنشاء العديد من المشروعات التنموية الهامة في مصر.

وأعرب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" عن ترحيبه بفكرة التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع إمكانية التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير التدريب الثلاثي للدول العربية والأفريقية في هذا المجال.