مدير مركز ترميم الآثار: المتحف المصري الكبير يضم أكبر مركز ترميم بالعالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 05:18 مساءً - قال مدير عام مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، الدكتور حسين كمال، إن المتحف المصر الكبير يضم أكبر مركز ترميم بالعالم.

وأوضح كمال - في لقاء خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم السبت- أن مركز ترميم الآثار في المتحف المصري الكبير هو مركز دولي مبني على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم م 150 مرمما تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى جانب الخبرات التراكمية التي اكتسبوها من خلال تعاملهم مع 57 ألف قطعة أثرية داخل المركز.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من إعداد قاعات العرض المتحفي وعقب افتتاح المتحف المصري الكبير، سيتم نشر المعلومات التي تم اكتسابها في عمليات الترميم من خلال تقديم الدعم الفني والبحث العلمي داخل وخارج مصر، مؤكدا أن المركز لن يكون حكرا على الأثريين والمتخصصين فقط وسيتم افتتاحه للسياح والزائرين لمشاهدة عمليات الترميم كجزء من سياسة المتحف لنشر المعرفة العامة لدى الجمهور بالجهود الكبيرة المبذول لترميم القطع الأثرية.