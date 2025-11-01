«صوت الأمة» تنشر صورا من استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 05:18 مساءً - تنشر «صوت الأمة» لقطات من استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر مساء اليوم السبت.

وسلطت وسائل الإعلام العربية والدولية الضوء على هذا الحدث العالمي الفريد من نوعه، المتحف المصري الكبير يعد من أضخم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، واستغرق تشييده أكثر من عقدين، ليصبح أكبر متحف أثري في العالم مخصصاً للحضارة المصرية القديمة.

"عائد اقتصادي"

قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالعربية وتحت عنوان "المتحف نقطة تحول اقتصادي لمصر"، أبرزت الدور والعائد الاقتصادي من هذا المشروع العملاق، مستعينة بالدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الذي أكد أن المتحف المصري الكبير سيكون "محور نقطة تحول اقتصادي لمصر"، مشيرا إلى أنه ليس مجرد متحف بل مركز ثقافي وحضاري متكامل.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشروع سيساهم في رفع عدد السائحين إلى أكثر من 20 مليون سائح سنوياً، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في القطاع السياحي وتقليل نسب البطالة.

"موسوعة جينيس"

"المتحف يستعد لدخول موسوعة جينيس"، عنوان عريض صدرته قناة "سكاي نيوز" عربية بشأن الحديث عن المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير مؤهل لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل مساحته التي تبلغ نحو 500 ألف متر مربع واحتوائه على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، في مقدمتها كنوز الملك توت عنخ آمون.

وأشار خبراء آثار، طبقا لتقرير "سكاي نيوز" على موقعها الإلكتروني، إلى أن المتحف سيتفوق على متحف اللوفر الفرنسي في عدد القطع المعروضة، متوقعين أن يجذب وحده نحو 5 ملايين سائح سنوياً، وهو ما يضاعف حجم الإقبال على السياحة الثقافية في مصر.

"توثيق فضائي"

قناة "العربية" الإخبارية عنونت "وكالة الفضاء توثق المتحف من السماء" لتبرز استعدادات الدولة المصرية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث سلطت الضوء على مبادرة وكالة الفضاء المصرية التي نشرت مقطعاً يوثق مراحل إنشاء المتحف منذ عام 2002 وحتى عام 2025، باستخدام صور التُقطت عبر القمر الصناعي "مصر سات".

وأظهر الفيديو تطور المشروع من موقع صحراوي إلى صرح عالمي، ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حيث عبّر المستخدمون عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي يجسد قدرة مصر على صناعة التاريخ الحديث.

"اللمسات الأخيرة"

"اللمسات الأخيرة في محيط المتحف" ، عنوان تقرير ميداني لقناة الغد الدولية لتكون على مقربة من الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح التحف المصري الكبير، حيث رصدت استعدادات مكثفة في المنطقة المحيطة بالمتحف، من حيث زيادة المساحات الخضراء وزراعة أكثر من 5000 شجرة و2500 نخلة بمساحة تجاوزت 100 ألف متر مربع.

ونقلت "قناة الغد" عن عاطف طنطاوي، مدير مشروعات تطوير محيط المتحف قوله إن الهدف هو “صناعة الانطباع الأول للسائح بما يليق بحضارة مصر”، مشيراً إلى أن الطرق والممشى السياحي صُممت لتعكس مزيجاً من عبقرية الماضي وروعة الحاضر.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي للعالم، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير صرح عالمي تقدمه مصر كهدية إلى كل العالم.

وقال مدبولي - في مؤتمر صحفي من المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه - "إن المتحف المصري الكبير صرح عالمي يقدم كهدية من مصر إلى كل العالم من دولة يعود تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف عام من دولة بها الكثير من الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية والإنسانية".

بعنوان "رسالة سلام" للموسيقار هشام نزيه، يقام حفل الافتتاح مساء اليوم ويتضمن عرضا موسيقيا ضخما بمشاركة أوركسترا تضم أكثر من 190 عازفا بقيادة المايسترو نير ناجي.