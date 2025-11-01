تفاصيل مشاركة أحمد غزي ومالك وهدى المفتى وسلمى أبو ضيف فى افتتاح المتحف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - تتجه أنظار العالم اتجاه المتحف المصري الكبير اليوم، حيث الافتتاحية المقرر لها اليوم بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء العالم، ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية اليوم عدد كبير من العروض الموسيقية والاستعراضية.

وعلمت "صوت الأمة" أن الافتتاح اليوم ستشهد ظهور كل من النجم أحمد مالك والنجمة سلمى أبو ضيف والنجمة هدى المفتي، والنجم أحمد غزي، حيث صور الرباعي عروض اصطفاف عند الأهرامات وأبو الهول منذ حوالي أسبوعين، لتظهر عروضهم اليوم ضمن الافتتاحية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر من جميع انحاء العالم.

المتحف المصري الكبير

ويأتي افتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر مشروع ثقافي وأثري في العالم، ليجسّد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويُعيد مصر إلى صدارة المشهد الثقافي العالمي، بما يليق بتاريخها الممتد وآثارها الفريدة التي تشهد على عبقرية الإنسان المصري عبر العصور.

تفاصيل احتفالية المتحف المصري الكبير

يشارك في الاحتفالية مجموعة من المطربين جميعهم مصريون، إلى جانب 218 عازفاً وكورالاً وراقصاً مصرياً، بالإضافة إلى عدد من الموسيقيين العالميين، تحت قيادة مايسترو مصري، في مشهد فني مبهر يجسد روح الإبداع والتكامل بين الفن المصري الأصيل والفنون العالمية.

وقد حرص منظمو الحفل على أن يكون جميع المطربين المشاركين مصريين، في حين ينضم بعض العازفين العالميين إلى الأوركسترا بقيادة مايسترو مصري، في لوحة فنية تعكس التنوع والانسجام بين الفن المصري العريق وفنون العالم، تأكيداً على مكانة مصر كمركز حضاري وثقافي لا نظير له، وهو نفس طاقم العمل الذي قدم حفل المومياوات وطريق الكباش.

يستقبل المتحف المصري الكبير خلال يومي 2 و3 نوفمبر عدداً من الزيارات الخاصة لضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم، قبل أن يبدأ رسمياً في استقبال الزوار من المصريين والسائحين من جميع دول العالم اعتباراً من يوم 4 نوفمبر، خلال ساعات العمل الرسمية.

ويتزامن هذا اليوم التاريخي مع الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، ليمنح الزائرين فرصة فريدة للاستمتاع بتجربة استثنائية تجمع بين عبق الماضي وروعة الحاضر في واحد من أعظم صروح الحضارة الإنسانية.