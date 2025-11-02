الملكة رانيا بصحبة ابنتها من المتحف المصرى الكبير: أحلى رحلة عبر الزمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 08:24 مساءً - نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، صورة بصحبة ابنتها الأميرة سلمى خلال مشاركتهما في حفل افتتاح المصري الكبير، معلقة: أحلى رحلة عبر الزمن مع حبيبتي سلمى.

وشاركت السيدة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وقالت: "ممتنة للرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي على الترحيب بي وبسلمى - حفل رائع جسد حاضر مصر وتاريخها العريق".

وشهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر".

ويعرض المتحف المصري الكبير عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة، في مكان واحد لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة عام 1922.

وحضر ضيوف ملكيون الافتتاح الرسمي للمتحف الأثري المعروف باسم "الهرم الرابع" نظرًا لتصميمه وقربه من مقابر الجيزة.

وتضم المساحة المعمارية معارض دائمة تشغل مساحة 85,000 متر مربع، ويغطي المجمع بأكمله مساحة 480,000 متر مربع. وهو مصمم لاستقبال ما يصل إلى 15,000 زائر يوميًا.