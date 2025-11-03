نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025 والفئات المعفاة: دليلك الكامل قبل الزيارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025 والفئات المعفاة: دليلك الكامل قبل الزيارة

تزامنًا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الأسعار الرسمية لتذاكر الدخول للفئات المختلفة من الزوار المصريين والأجانب، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستثناة من الرسوم، ضمن خطة الوزارة لتشجيع الزيارة للمتحف الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم المخصص لحضارة واحدة.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير



وفق ما أعلنت وزارة السياحة والآثار، تم تحديد تذكرة دخول المتحف للمصريين بمبلغ 200 جنيه للفرد البالغ، بينما تبلغ قيمة التذكرة للطلاب وكبار السن والأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا نحو 100 جنيه.

أما الأجانب، فقد حُددت قيمة التذكرة بـ25 دولارًا أمريكيًا للبالغين، و600 جنيه للطلاب والأطفال غير المصريين. كما تُمنح خصومات خاصة للمقيمين الأجانب داخل مصر عند تقديم إثبات الإقامة القانونية.

ويتيح نظام التذاكر الجديد للزوار خيارات مرنة تشمل الدخول إلى القاعات الرئيسية والمناطق المفتوحة، مع إمكانية حجز جولات إضافية داخل قاعة الملك توت عنخ آمون أو المنطقة البانورامية المطلة على الأهرامات برسوم رمزية إضافية.

الفئات المعفاة من رسوم الدخول



يشمل القرار إعفاء بعض الفئات لدعم المشاركة المجتمعية وتوسيع قاعدة الزوار، ومنها:

الأطفال دون سن 6 سنوات من المصريين والأجانب

ذوي القدرات الخاصة ومرافقيهم من المصريين

المرشدون السياحيون المصريون أثناء أداء مهامهم المهنية

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) الحاملين للبطاقة الدولية

أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الآثار والتاريخ والفنون الجميلة والسياحة والفنادق

الصحفيون والإعلاميون المكلفون بتغطية أنشطة المتحف بتصريح رسمي

أسر الشهداء والمحاربون القدامى بموجب بطاقات معتمدة

تجربة زيارة استثنائية



تهدف إدارة المتحف من خلال هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين جذب الزوار المحليين والسياح الأجانب، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية الفريدة للمكان. كما تتيح حجز جولات خاصة خارج أوقات العمل الرسمية مقابل رسوم تبدأ من 250 ألف جنيه لمجموعة تضم 50 زائرًا، لتجربة فريدة بعيدًا عن الزحام.

من المقرر أن يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه بكامل طاقته خلال النصف الأول من عام 2025، ليكون وجهة عالمية للسياحة الثقافية تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم والتقنيات الحديثة في العرض المتحفي.