ليفربول ضد الريال.. سلوت: فينيسيوس مثل البرق ونحتاج دعم الجمهور قبل القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - أكد المدرب الهولندي آرنه سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد ستكون اختباراً حقيقياً للفريق، مشيداً في الوقت نفسه بالدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الفريق في ملعب أنفيلد.



ليفربول ضد الريال



وقال أرنى سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة عن جرافينربج: "نأمل أن يقول الآباء الآخرون نفس الشيء للاعبين الآخرين. هو أصبح أكثر تواجداً داخل منطقة الجزاء الآن، لكن وظيفته الرئيسية هي تنظيم الهجمات ومساعدة الدفاع. لكنه سجل بعض الأهداف أكثر هذا الموسم".

أوضح أرنى سلوت: "التشكيلة لمباراة الغد لن يكون لها علاقة بتشكيلة الأحد. الشيء الجيد أننا فزنا يوم الأحد، وكان الوقت مناسب للفوز."

قال سلوت عن ترينت ألكسندر أرنولد: "لدي ذكريات رائعة عن ترينت اللاعب والإنسان. كان نائبا للقائد، وأملك ذكريات إيجابية فقط من العمل معه، وذكريات مشاهدة أدائه على التلفاز كلها إيجابية، لحظات رائعة وهو يرتدي قميص ليفربول. له مني ترحيب حار".

شدد أرني سلوت: "أستطيع أن أقول للجماهير أن تحضر غدًا وتدعم كما فعلوا يوم السبت. نواجه فريقًا في حالة أداء رائعة. لعبنا العديد من المباريات خارج أرضنا، وأظهر ملعب أنفيلد يوم السبت مدى أهمية دعم الجماهير للفريق. لنأمل أن يتمكن اللاعبون والفريق والجماهير من القيام بنفس الشيء."

تابع أرني سلوت عن ريال مدريد ومانشستر سيتي: "كل مباراة نخوضها هي اختبار، ليست مثل الموسم الماضي، حين لعبنا المباراتين على أرضنا، أما الآن فنحن خارج أرضنا أمام سيتي. ريال مدريد عانى من العديد من الإصابات والآن لم يعد لديهم ذلك. نحن فريق مختلف، ومانشستر سيتي أجرى بعض التغييرات مثلنا. كل مباراة نلعبها الآن هي دائمًا اختبار لمعرفة أين نحن. كان هذا قبل أسبوع، وقبل أسبوعين، ونفس الشيء هذا الأسبوع."

وقال أرني سلوت: "نواجه فريقًا قويًا كان ناجحًا لسنوات عديدة، ولا يزال ناجحًا هذا الموسم أيضًا. ستيفن جيرارد يقدّر كلًا من ريال مدريد وليفربول بشكل كبير."

أكد آرني سلوت عن تعليقات ستيفن جيرارد: "دائمًا أجد صعوبة في الرد عندما تقول ما قاله شخص آخر. ليست المرة الأولى في حياتي التي يغير فيها أحد كلمة أو كلمتين. لست متأكدًا مما قاله جيرارد، فهو من أكبر مشجعي ليفربول. نحن نواجه فريقًا كبيرًا وناجحًا جدًا، يضم فريقًا ومدربًا ولاعبين رائعين. أنا أحترم الجميع، مثل جيرارد، الذي يقدر ريال مدريد بشكل كبير وليفربول بنفس القدر. لن أعلق على ما قلت إنه قاله".

وشدد سلوت: "ألونسو يقوم بعمل جيد جدًا في ريال مدريد، لكن كارلو أنشيلوتي كان يفعل نفس الشيء. شاهدت ريال مدريد جيدًا جدًا الموسم الماضي، ومرة أخرى هذا الموسم. كانوا دائمًا قوة كبيرة في هذه البطولة. فريق قوي جدًا، لكننا أيضًا فريق قوي جدًا".

أضاف سلوت عن مدرب ريال مدريد: الناس يتحدثون عن ألونسو باحترام كبير عن اللاعب الذي كان هنا، وأيضًا كإنسان."

وأكد سلوت عن فينيسيوس جونيور: "هو مثل البرق، المواجهات الفردية معه مميزة جدًا جدًا، يمكنه أن يتخطى ثلاثة أو أربعة لاعبين. ولسنا الفريق الوحيد الذي سجل في شباكه".