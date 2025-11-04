نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تعلن موافقة صندوق المناخ الأخضر على الإستثمار فى ٣ محاور رئيسية فى قطاع الزراعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن موافقة صندوق المناخ الأخضر بجلسته رقم ٤٣ المنعقدة بمدينة إنتشون بكوريا الجنوبية، على تمويل برنامج صندوق نوفاستار الاستثمارى الثالث، وهو صندوق رأس مال استثماري بقيمة ٢٠٠ مليون دولار من الأسهم، للمساهمة في تعبئة التمويل للمشروعات الإفريقية المعنية بالمناخ فى خمس دول على رأسها مصر.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن صندوق نوفاستار الاستثمارى سيقوم بتوجيه ٥٠ مليون دولار، من الأسهم إلى مصر للاستثمار فى الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية فى ثلاثة محاور رئيسية فى قطاع الزراعة وهى: الخدمات التي تعزز القدرة على التكيف والمرونة، والتقنيات النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية في النمو الاقتصادي، والتقنيات المناخية المبتكرة لإدارة الموارد الطبيعية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتلك في مراحل النمو التي تعمل على تعزيز مسار تنمية نظيف وشامل ومستدام في إفريقيا.

وأوضحت د. منال عوض، أن هذه المبادرة تركز على توسيع نطاق الحلول المناخية الميسورة التكلفة القادمة من أسواق أخرى، حيث تُعد مصر من بين أكثر الدول تعرضًا لتأثيرات التغير المناخي، مؤكدة على أن توفير رأس المال للشركات العاملة في هذه التكنولوجيا يعد أمرًا ضروريًا لتوسيع استثماراتها في مجالي التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي.

جدير بالذكر، أن صندوق نوفاستار الاستثمارى يسعى ومن خلال استثمارات ناجحة، إلى إرساء منظومة قوية للابتكار في مجال التكنولوجيا المناخية عبر إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعبئة رأس المال من القطاع الخاص لتحقيق كل من المرونة المناخية والعوائد المالية.