نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارًا وشبورة وأمطار تمتد للقاهرة والصغرى 21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يبقى حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع طقس معتدل خلال ساعات المساء يميل للبرودة آخر الليل.

وتشير الخرائط إلى تكون شبورة مائية كثيفة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تنخفض معها الرؤية الأفقية أحيانًا.

كما تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وتمتد جنوبًا نحو حلايب وشلاتين، إضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وبحسب درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة 29 للعظمى و21 للصغرى، الإسكندرية 27/20، مطروح 24/20، سوهاج 32/19، قنا 34/20، وأسوان 37/21.