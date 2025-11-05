الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من مختلف الفئات، سواء من المقبلين على الزواج أو من الراغبين في تأمين مدخراتهم ضد التقلبات الاقتصادية، وذلك في إطار البحث عن استثمارات آمنة تحافظ على قيمة أموالهم، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية وتراجع الثقة في الأدوات المالية التقليدية.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة.. عيار 21 مفاجأة

ويواصل الذهب تعزيز مكانته كإحدى أبرز أدوات الاستثمار والادخار طويلة الأجل، وذلك لأنه قادر على الحفاظ على القوة الشرائية للأموال، خاصة في أوقات الأزمات والتضخم، ما جعله الخيار المفضل للكثير من المستثمرين والأفراد الباحثين عن الاستقرار المالي.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

وشهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء الـ 5 من نوفمبر، تغييرات جديدة في محلات الصاغة متأثرة بأسعار الأوقية على المستوى العالمي، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق الأيام الماضية وتراجعها مؤخرًا، وحسب آخر تحديث لصفحة أسعار الذهب اليوم في مصر، جاءت مستويات الذهب على النحو التالي:

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

وعادة ما يرتبط سعر الذهب بعدد من العوامل على المستويين المحلي والعالمي، مثل سعر الأونصة في الأسواق الدولية، وهو يُعد المرجع الأساسي لتحديد الأسعار داخل السوق، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية الكبرى، وكذلك حركة الدولار الأمريكي التي تتسم عادة بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب، إضافة إلى قرارات السياسة النقدية، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال عليه باعتباره استثمارًا آمنًا، بينما يتراجع الطلب عند رفعها بسبب توجه المستثمرين نحو أدوات الادخار ذات العائد الثابت مثل الودائع والسندات.

توقعات الخبراء لسعر الذهب

ويرجح محللون وخبراء أن يشهد الذهب في الفترة المقبلة بعض التذبذبات الطفيفة مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميًا، إلا أن استمرار الأزمات الإقليمية والعالمية سيظل عاملًا داعمًا لاستقرار الطلب عليه، سواء في الأسواق الدولية أو المحلية، كما يُتوقع أن تتغير حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة بشكل يومي حسب تقلبات الأسعار، إذ يتجه المواطنون إلى الشراء عند انخفاض الأسعار بهدف الادخار، بينما يفضل البعض البيع عند الارتفاع لتحقيق أرباح.