شاهد حقيقة تجاهل محمد صلاح لمصافحة أرنولد بعد قمة ليفربول ضد الريال.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - نشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية مقطع فيديو بعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري ابطال أوروبا والتي أقيمت مساء الثلاثاء وانتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف، ظهر خلاله رد فعل مثير من محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر اعتبره البعض تجاهلا لزميله السابق أرنولد الذى ظهر لول مرة بقميص ريال مدريد على ملعب أنفيلد.

هل تجاهل محمد صلاح مصافحة أرنولد؟

واظهر المقطع الذي نشرته الصحيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي محمد صلاح يتجاهل تحية ترينت ارنولد لاعب ريال مدريد الحالي وليفربول السابق، في إشارة الي رفض محمد صلاح رحيل ارنولد في الصيف الماضي ورفضه تجديد تعاقده مع الريدز.

وعلى الرغم من عدم مصافحة محمد صلاح لزميله السابق فى مقطع الفيديو، لكن عدسات وسائل الإعلام التقطت سلاما حارا بين الثنائى عقب المباراة وهو ما لم يظهر فى فيديو الصحيفة الإنجلزية الشهيرة.

واستعاد محمد صلاح بريقه من جديد، بعدما ساهم فى الفوز الثمين الذى حققه فريق ليفربول الإنجليزى على ريال مدريد الإسبانى وعلى الرغم أن هدف ليفربول الوحيد جاء عن طريق ماك أليستر، إلا أن محمد صلاح حظي بإشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام العالمية بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه أمام ريال مدريد.

تقييم محمد صلاح ضد ريال مدريد

وتحصل محمد صلاح على تقييم بلغ 8/10 من شبكة thisisanfield الإنجليزية، والتى قالت عنه "على الرغم من معاناة محمد صلاح خلال الأشهر الأخيرة فى استعادة مستواه المعهود من الموسم الماضى، فإنه رفض الاستسلام أمام متصدر الدورى الإسبانى وقدم أداءً يليق بمكانته".

وأضافت الشبكة: "فى بعض لحظات المباراة، ظهر محمد صلاح كما عهدناه فى أفضل فتراته، واستمتع بوضوح بمهمة مواجهة ألفارو كاريراس، حيث لقنه الملك المصرى درسًا فى فنون الكرة، وإذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من مباراة ليفربول وريال مدريد، فهو أن الانسجام بين محمد صلاح وزملائه، وعلى رأسهم سوبوسلاى وبرادلى، يمثل المفتاح لاستعادة أفضل نسخة من النجم المصرى فى الوقت الحالى".

