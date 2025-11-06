قائد القوات البحرية من على متن سجم القهار: مصر دولة بحرية بامتياز.. ونمتلك قوات قادرة على تأمين مكتسبات الشعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 10:32 مساءً -

من على متن السفينة الحربية سجم القهار، أكد اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية، أن مصر دولة بحرية بامتياز، وتضم الممر الملاحي الأهم في العالم وهو قناة السويس.

وأوضح قائد القوات البحرية في لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، اليوم الخميس، أن المساحة المائية الشاسعة لمصر تطلبت أن تمتلك الدولة قوات بحرية قادرة على تأمين مكتسبات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية امتلكت منذ عام 2014 رؤية حكيمة لتطوير ورفع قدرات القوات البحرية.

وأضاف أن القوات البحرية شهدت تطورًا نوعيًا يجمع بين الامتلاك والتصنيع من أجل تحقيق اتزان قتالي في جميع الوحدات المقاتلة، مؤكدًا أن القوات تمتلك فرقاطات وغواصات متقدمة منحتها التميز والريادة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار اللواء فوزي إلى أن تصنيع الفرقاطات حظي بأولوية قصوى في إطار عملية التطوير المستمرة، لافتًا إلى أن قاعدة برنيس العسكرية تمتاز بموقع محوري فريد بين مضيق باب المندب وقناة السويس.

وأوضح قائد القوات البحرية أن الوضع السياسي غير المستقر في بعض الدول المجاورة ألقى على عاتق القوات البحرية مسئولية مضاعفة لتأمين الحدود البحرية المصرية، مشددًا على أن القوات البحرية تمتلك يوميًا 30 وحدة تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية كل المساحات المائية.

وأكد أن وظيفة الضابط البحري من أكثر المهن صعوبة، إذ قد يعيش في البحر لمدة تصل إلى 40 يومًا متواصلًا، ولا يتمتع بنظام نوم ثابت، بينما يتم تحديد المأكل والمياه وفق حصص دقيقة وثابتة.

وذكر أن القوات البحرية في العالم قد تتقارب في الكم ومستوى التسليح، لكن العقيدة القتالية للمقاتل المصري والتدريب المتقدم يظلان الفارق الحقيقي والمؤثر.