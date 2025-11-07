نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة 3 أيام..غلق كلي بشارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل محطة( وادي النيل/ 6 أكتوبر )، سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لعدد 12 برج معدنى لمسافة 120 م بشارع 26 يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

ويستلزم ذلك إجراء غلق كلي بشارع 26 يوليو في الاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025 حتى صباح يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على أن يكون العمل من الساعه 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتنفيذ التحويلة المرورية على النحو التالى:

المسار البديل الأول: حركة سير المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو والراغبة في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان بالدخول يمينا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارًا إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يسارًا إلى شارع وادى النيل وصولا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني: الدخول يمينا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يمينا إلى شارع أحمد عرابي ثم الدخول يمينا اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتُنوّه محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور بشكل منتظم.

علمًا بأن حركة المرور خلال مدة التحويلة فى الاتجاه الآخر طبيعية.