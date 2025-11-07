نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استعدادات مكثفة بالسفارات والقنصليات المصرية في واشنطن لانطلاق تصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد رامي جبر، مراسل قطاع الأخبار من واشنطن، أن القنصلية والسفارة المصرية في الولايات المتحدة تشهدان استعدادات مكثفة لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين هناك، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن تصويت المصريين بالخارج الذي ينطلق على مدار يومي الجمعة والسبت.

وأوضح المراسل أن الطواقم الدبلوماسية والإدارية أنهت تجهيز المقار الانتخابية بالكامل، من حيث تنظيم القاعات وتخصيص أماكن الانتظار وتوفير خطوط إرشاد ومساعدة للناخبين لضمان سير العملية بسهولة وانسيابية.

إقبال متوقع من الجالية المصرية

وأشار جبر إلى أن هناك حماسًا متزايدًا بين أفراد الجالية المصرية في واشنطن وعدد من الولايات المجاورة للمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن الكثيرين حرصوا على متابعة التعليمات الخاصة بعملية التصويت عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الإدلاء بأصواتهم بطريقة صحيحة.

كما أوضح أن اللجان الانتخابية بالقنصليات المصرية في نيويورك وهيوستن تستعد هي الأخرى لاستقبال الناخبين في توقيت متزامن، وسط توقعات بـ إقبال كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أجواء إيجابية واستعدادات منظمة

وأكد مراسل قطاع الأخبار أن السلطات الدبلوماسية المصرية في الولايات المتحدة تعمل على توفير كافة سبل الراحة للمشاركين، مع تخصيص فرق دعم فني لمساعدة من يواجهون صعوبات تقنية أثناء عملية التصويت الإلكتروني أو عبر القوائم الورقية.

وأشار إلى أن الأجواء العامة تتسم بـ الانضباط والتنظيم الجيد، في ظل اهتمام واسع من وسائل الإعلام الأمريكية والعربية بمتابعة سير العملية الانتخابية للجالية المصرية.