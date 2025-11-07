نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات جوية تستهدف قوارب لتهريب المهاجرين في ميناء ليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ غارات جوية دقيقة استهدفت عددًا من القوارب داخل ميناء زوارة غربي البلاد، يشتبه في استخدامها ضمن عمليات تهريب مهاجرين غير نظاميين عبر البحر المتوسط.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن الضربات الجوية جاءت بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة لتحركات شبكات التهريب التي تنشط في المنطقة منذ فترة، مؤكدة أن العملية نُفذت بدقة عالية ودون وقوع خسائر بشرية.

وشددت الحكومة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وحماية السواحل الليبية، مؤكدة استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان السيطرة على المنافذ البحرية ومنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.